Главы МИД России и ОАЭ обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заим аль-Нахайян провели телефонный разговор, сообщили в МИД России.

Они "обменялись оценками ситуации в зоне Персидского залива, сложившейся после состоявшихся в Исламабаде американо-иранских переговоров, высказались за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий и продолжение политико-дипломатических усилий по преодолению кризиса, возникшего в результате неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран", говорится в сообщении.

Также министры "выразили общее мнение о недопустимости нанесения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре государств региона".

Главы МИД "договорились оставаться в контакте с целью содействия поиску путей устойчивого урегулирования ситуации и возобновления нормального функционирования Ормузского пролива и других акваторий региона".