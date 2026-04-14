Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 391 беспилотника ВСУ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российскими военными в течение суток уничтожены 391 украинский беспилотник и два морских дрона, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера", - говорится в сообщении ведомства.