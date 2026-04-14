Военные заявили об улучшении позиций и продвижении российских войск в зоне СВО

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная", "Центр", "Север" и "Запад" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны, заявили в Минобороны России во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на этих участках украинская армия потеряла в течение суток до 195 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировок "Центр" и "Север" улучшили тактическое положение, подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Группировки "Восток" за сутки продвинулись в глубину обороны вооруженных сил Украины.

По данным российских военных, группировка "Центр" нанесла удары по живой силе и технике пяти украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах Петровского, Рубежного, Гришино, Сергеевки, Гулево в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. "Потери украинских сил за сутки здесь составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в Минобороны РФ.

Группировка "Север", по информации министерства обороны, нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Новодмитровки, Бачевска и Суходола в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Колодезного, Рясного, Старицы и Зыбино.

"Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств", - сообщили в военном ведомстве.

По словам военных, группировка "Запад" в течение суток поразила формирования четырех бригад ВСУ в районах Шийковки, Червоного Оскола, Кутьковки в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в ДНР. Потери армии Украины в зоне действий группировки составили свыше 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Восток" за сутки нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Покровского в Днепропетровской области, Вольнянки, Чаривного, Воздвижевки и Новоселовки в Запорожской области. "Противник потерял свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств", - сообщили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве обороны.