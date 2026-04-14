Энергообъекты повреждены в Запорожской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате массированных атак со стороны противника поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, зафиксированы частичные отключения электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате массированных атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Он отметил, что энергетики работают в усиленном режиме.