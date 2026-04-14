В Генпрокуратуре призвали к взвешенности с идеей о геномной регистрации родственников преследуемых законом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин считает, что инициатива о геномной регистрации родственников уголовно преследуемых людей требует взвешенного подхода, так как необходимо обеспечить соблюдение прав граждан.

"К применению генетической регистрации в отношении родственников уголовно преследуемых лиц нужно подходить взвешенно, не ущемляя прав добросовестных граждан" ,- сказал он в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора как надзорное ведомство относится к такой инициативе.

По его словам, гарантии и процедурные вопросы, связанные с взятием образцов, "необходимо законодательно закрепить".

Геномную регистрацию неизвестных пациентов в больницах первый замгенпрокурора поддержал.

"Что касается неизвестных пациентов в больницах, несовершеннолетних, в том числе и новорожденных, которые не могут сообщить о себе данные, геномная регистрация поможет установить их личность. Такую инициативу мы поддерживаем, и готовы проработать", - сказал Разинкин.

Он добавил, что в целом геномная регистрация является эффективным инструментом в работе правоохранительных органов.