Принят закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон № 782774-8, меняющий правила аренды причалов и объектов инфраструктуры морских портов, находящихся в государственной собственности.

Законопроект был внесен в палату в ноябре 2024 года.

В соответствии со статьей 31 закона о морских портах, размер арендной платы за все государственные объекты инфраструктуры морского порта определяется на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости. Это единый порядок для всех объектов. Согласно принятому закону, для причалов, на которых идет перевалка грузов, делается исключение - правила определения арендной платы будет устанавливать правительство России, а обязательная независимая оценка для них отменяется.

Принятый закон также наделяет президента полномочиями определять порядок расчета арендной платы за государственную портовую инфраструктуру.

По действующему законодательству, порядок индексации арендных платежей определяется условиями конкретного договора. Закон вводит механизм ежегодной индексации, арендодатель будет в одностороннем порядке корректировать размер платы на уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете. Арендатора обязаны уведомить об этом в течение 20 календарных дней после публикации закона о бюджете.

Также закон уточняет разграничение полномочий по сдаче в аренду федерального портового имущества в зависимости от того, кому подведомственны предприятия, управляющие конкретными объектами.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

правительство Госдума
