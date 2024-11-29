Думе предложили ввести единый порядок индексации платы за аренду госимущества в морпортах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает установить единый порядок индексации арендной платы за использование объектов инфраструктуры морских портов, находящихся в государственной собственности. В настоящее время индексация осуществляется по усмотрению сторон договора аренды, что приводит к различиям в условиях аренды.

Законопроект № 782774-8 об этом внесен в парламент.

По действующему законодательству, при аренде государственного имущества в морских портах порядок индексации арендной платы определяется условиями заключенного договора. Предлагается убрать эту норму и установить, что ежегодная индексация арендной платы будет проводиться арендодателем в одностороннем порядке, основываясь на уровне инфляции, установленном федеральным законом о бюджете на текущий год и плановый период.

Арендодатель обязан уведомить арендатора письменно об изменении размера арендной платы с 1 января следующего года в течение 20 дней после официального опубликования закона о бюджете. Это нововведение касается только договоров аренды, связанных с государственным недвижимым имуществом в морских портах.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Затем в течении 180 дней после вступления будет действовать переходный период. Договоры аренды госимущества в морских портах, заключенные до вступления закона в силу и не содержащие условий о ежегодной индексации арендной платы, должны быть изменены сторонами в соответствии с новыми требованиями до окончания переходного периода.