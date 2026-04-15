Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о росте числа терактов в стране в связи с участившими атаками БПЛА на предприятия промышленности, энергетики и транспорта.

"Нарастающая агрессия против России стала первопричиной роста террористических и экстремистских преступлений. Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. С учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры следует признать недостаточными" , - сказал Гуцан в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Генпрокурор сообщил, что по требованиям надзора владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие.