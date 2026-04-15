ВС РФ заявили о взятии под контроль Волчанских Хуторов в Харьковской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Под российский контроль перешел населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили в министерстве обороны РФ в среду.

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Север", заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что силы группировки за сутки нанесли удары по трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области.

"В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка Сумской области", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, за сутки на данных участках ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и семь складов материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
Один человек погиб в результате атаки БПЛА на башкирский Стерлитамак

Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

Профильный комитет ГД отклонил проект о маркировке контента, сгенерированного ИИ

Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к мобильным устройствам помогал бы в расследованиях

Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани

Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

Энергодар обесточен в результате атаки ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1672 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов