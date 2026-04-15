ВС РФ заявили о взятии под контроль Волчанских Хуторов в Харьковской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Под российский контроль перешел населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщили в министерстве обороны РФ в среду.

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Север", заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что силы группировки за сутки нанесли удары по трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области.

"В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка Сумской области", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, за сутки на данных участках ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и семь складов материальных средств.