Минпросвещения РФ не планирует менять одиннадцатилетний срок обучения в школах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает оптимальным одиннадцатилетний срок обучения в школах, планов по его изменению нет.

"Дискуссия ведется. Мы считаем, что 11 лет - оптимальный срок обучения. И здесь нет никаких планов изменять этот срок", - сказал Кравцов в интервью ИС "Вести" (ВГТРК) в среду.

Ранее в СМИ обсуждались инициативы о возможном переходе на десятилетнее обучение в школах России.

Также министр затронул тему работы с компьютером на уроках.

"Мы вместе с Роспотребнадзором определили требования к использованию компьютеров и вообще информационных технологий. Так вот, для первых-четвертых классов непрерывная работа с экраном на уроке не должна превышать в день более 10 минут. Для пятых-девятых классов - 15 минут", - сказал Кравцов в интервью ИС "Вести" (ВГТРК) в среду.
При этом суммарное время использования электронных средств обучения в течение дня, включая школу и досуг дома, ограничено, отметил он. "Для первых-вторых классов - это 80 минут, для третьих-четвертых классов - 90 минут, пятых - девятых классов - не более 120 минут, двух часов. А для десятых-одиннадцатых классов - не более 170 минут", - подчеркнул Кравцов.

