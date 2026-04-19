В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Инициатива о возможном увеличении продолжительности учебного года в школах и появлении так называемой пятой четверти является нецелесообразной, во время каникул дети должны отдыхать и укреплять здоровье, сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы", - говорится в сообщении.

По словам главы министерства Сергея Кравцова, каникулы - это время для отдыха и оздоровления ребят. "Наряду с традиционными летними лагерями, в нашей стране на протяжении многих лет успешно функционируют пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Для учащихся организуют яркую, насыщенную и разнообразную программу. Ребята участвуют в спортивных соревнованиях, творческих мастер-классах, экскурсиях. Помимо занятий с педагогами, предусмотрены культурные мероприятия и события патриотической направленности", - цитирует Кравцова пресс-служба.

Министр отметил, что такой комплексный подход направлен на укрепление здоровья, разностороннее развитие и социализацию детей, а также на создание комфортной и безопасной среды для их отдыха.

"Важным шагом к повышению качества организации детского отдыха стало утверждение единой программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, ежегодно летом открыты организации дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта по месту жительства", - напомнил Кравцов.

В пресс-службе уточнили, что охват летней оздоровительной кампанией в 2025 году превысил 6 млн детей. По всей стране работали более 40 тыс. лагерей, включая около 32,2 тыс. лагерей с дневным пребыванием.