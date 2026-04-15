Принят закон о запуске системы подтверждения ожидания ввозимых товаров с 1 июня

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

В итоговый текст вошли уточнения о распространении системы на товары, ввозимые для реализации физлицам через электронные торговые площадки, об освобождении от обеспечительного платежа при ввозе давальческого сырья для переработки, а также об отмене переходного периода.

Правительство ожидает, что введение системы даст поступления дополнительных косвенных налогов в 2026 году в размере 50 млрд рублей, в 2027 году - 100 млрд рублей и до 150 млрд рублей ежегодно начиная с 2028 года.

Законопроект № 1175065-8 "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров" и корреспондирующие поправки к Налоговому кодексу № 1174898-8 правительство внесло в парламент в марте. Первое чтение они прошли 14 апреля.

По действующему законодательству, косвенные налоги при импорте из ЕАЭС платятся не на границе (как при ввозе из третьих стран, где их администрирует таможня), а постфактум: импортер сам подает декларацию по косвенным налогам в ФНС до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет, и сам же платит НДС и акцизы.

Предполагается новая схема уплаты косвенных налогов с внедрением обеспечительного платежа.

Кто подпадает под систему

СПОТ будет распространяться на все товары, ввозимые из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. По решению правительства система может быть распространена на воздушный, железнодорожный и морской (речной) транспорт. Из-под действия системы исключены наличные денежные средства и денежные инструменты; нефть и нефтепродукты; электроэнергия; другие товары, транспортируемые по трубопроводам; товары физлиц для личных нужд; товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной территорией России; товары, составляющие государственную тайну; товары для дипломатических представительств; иные товары по перечню правительства.

Ко второму чтению в законопроект было внесено два исключения - под действие СПОТ подпадут товары, ввозимые в Россию для реализации физическим лицам посредством электронных торговых площадок. "Отнесение товаров к товарам для личного пользования осуществляется контролирующим органом СПОТ исходя из характера и количества товаров, а также способа их приобретения", - говорится в принятом законе.

Под действие новой системы не подпадут товары, перемещаемые с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС через территорию России, если иное не будет установлено правительством.

Документ о предстоящей поставке

Заявитель (импортер, комиссионер, агент и т. д.) обязан не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке. Он должен содержать данные о заявителе (ИНН), поставщике, перевозчике, иных лицах сделки, 10-значный код товарной номенклатуры - ТН ВЭД ЕАЭС, стоимость товаров по договору, сумму обеспечительного платежа, государственный номер транспортного средства (для автоперевозок), а если применимо, то сведения о праве не вносить платеж.

В итоговом тексте принятого закона уточняется, что если не нужно платить обеспечительный платеж, то электронный документ о предстоящей поставке товаров формируется в срок не позднее четырех часов до момента ввоза товаров на территорию России.

Механизм обеспечительного платежа

Одновременно с формированием документа заявитель обязан внести обеспечительный безналичный платеж в рублях на казначейский счет по соответствующему коду бюджетной классификации в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе. Исключение - акцизы по маркируемым подакцизным товарам. Срок внесения платежа - не позднее двух дней до ввоза.

Оператором системы СПОТ является ФНС, которая проводит автоматизированную проверку документов, правильность оформления и достаточность обеспечительного платежа и при положительном решении присваивает визуализированную ссылку (QR-код). Заявитель обязан направить ссылку поставщику или перевозчику до пересечения границы.

Кто освобожден от платежа

Обеспечительный платеж не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 года), транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через Россию, ввозит предметы лизинга. Кроме того, правительство вправе утвердить дополнительные критерии освобождения от уплаты платежа.

В итоговый текст принятого закона вошло уточнение о том, что в случае ввоза в Россию давальческого сырья (материалов) из другого государства-члена ЕАЭС для переработки, при условии, что результаты переработки будут вывезены обратно на территорию этого государства, платеж оформлять не нужно.

Если внесенная сумма платежа превышает сумму, указанную в документе, заявитель может подать заявление на возврат превышения в порядке, аналогичном возврату положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС). Возврат обеспечительного платежа третьим лицам не допускается.

Контроль на границе

На границе контролирующий орган СПОТ (в итоговом тексте уточняется, что это - ФТС) осуществляет выборочную проверку на наличие у перевозчика документа о предстоящей поставке с нужным статусом и соответствие сведений в нем документам перевозчика. Срок проверки - не более двух часов. Если документ отсутствует, не имеет нужного статуса или сведения не совпадают (кроме случая ввоза в меньшем количестве), то будет выдано предписание о выезде транспортного средства с товарами за пределы России в срок не более трех часов. Выезд контролируется видеофиксацией. Если выявлены признаки иных нарушений (не по закону о СПОТ), предписание о выезде не выдается, в данном случае действуют общие нормы права ЕАЭС и законодательства РФ.

Затраты и ожидаемые поступления

Согласно финансово-экономическому обоснованию, затраты на внедрение системы составят 16,57 млрд рублей в 2026-2028 годах, по линии ФТС - 6,85 млрд рублей, ФНС - 9,71 млрд рублей. Ожидаемые дополнительные поступления косвенных налогов: от 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд рублей в 2027 году и до 150 млрд рублей в год начиная с 2028 года.

В итоговом тексте принятого закона была убрана норма о том, что для внедрения системы будет установлен переходный период с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, действие его положений распространяется на товары, ввозимые на территорию Россию начиная с 1 июня 2026 года.