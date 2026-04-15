Принят закон о запуске системы подтверждения ожидания ввозимых товаров с 1 июня

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

В итоговый текст вошли уточнения о распространении системы на товары, ввозимые для реализации физлицам через электронные торговые площадки, об освобождении от обеспечительного платежа при ввозе давальческого сырья для переработки, а также об отмене переходного периода.

Правительство ожидает, что введение системы даст поступления дополнительных косвенных налогов в 2026 году в размере 50 млрд рублей, в 2027 году - 100 млрд рублей и до 150 млрд рублей ежегодно начиная с 2028 года.

Законопроект № 1175065-8 "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров" и корреспондирующие поправки к Налоговому кодексу № 1174898-8 правительство внесло в парламент в марте. Первое чтение они прошли 14 апреля.

По действующему законодательству, косвенные налоги при импорте из ЕАЭС платятся не на границе (как при ввозе из третьих стран, где их администрирует таможня), а постфактум: импортер сам подает декларацию по косвенным налогам в ФНС до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет, и сам же платит НДС и акцизы.

Предполагается новая схема уплаты косвенных налогов с внедрением обеспечительного платежа.

Кто подпадает под систему

СПОТ будет распространяться на все товары, ввозимые из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. По решению правительства система может быть распространена на воздушный, железнодорожный и морской (речной) транспорт. Из-под действия системы исключены наличные денежные средства и денежные инструменты; нефть и нефтепродукты; электроэнергия; другие товары, транспортируемые по трубопроводам; товары физлиц для личных нужд; товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной территорией России; товары, составляющие государственную тайну; товары для дипломатических представительств; иные товары по перечню правительства.

Ко второму чтению в законопроект было внесено два исключения - под действие СПОТ подпадут товары, ввозимые в Россию для реализации физическим лицам посредством электронных торговых площадок. "Отнесение товаров к товарам для личного пользования осуществляется контролирующим органом СПОТ исходя из характера и количества товаров, а также способа их приобретения", - говорится в принятом законе.

Под действие новой системы не подпадут товары, перемещаемые с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС через территорию России, если иное не будет установлено правительством.

Документ о предстоящей поставке

Заявитель (импортер, комиссионер, агент и т. д.) обязан не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке. Он должен содержать данные о заявителе (ИНН), поставщике, перевозчике, иных лицах сделки, 10-значный код товарной номенклатуры - ТН ВЭД ЕАЭС, стоимость товаров по договору, сумму обеспечительного платежа, государственный номер транспортного средства (для автоперевозок), а если применимо, то сведения о праве не вносить платеж.

В итоговом тексте принятого закона уточняется, что если не нужно платить обеспечительный платеж, то электронный документ о предстоящей поставке товаров формируется в срок не позднее четырех часов до момента ввоза товаров на территорию России.

Механизм обеспечительного платежа

Одновременно с формированием документа заявитель обязан внести обеспечительный безналичный платеж в рублях на казначейский счет по соответствующему коду бюджетной классификации в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе. Исключение - акцизы по маркируемым подакцизным товарам. Срок внесения платежа - не позднее двух дней до ввоза.

Оператором системы СПОТ является ФНС, которая проводит автоматизированную проверку документов, правильность оформления и достаточность обеспечительного платежа и при положительном решении присваивает визуализированную ссылку (QR-код). Заявитель обязан направить ссылку поставщику или перевозчику до пересечения границы.

Кто освобожден от платежа

Обеспечительный платеж не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 года), транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через Россию, ввозит предметы лизинга. Кроме того, правительство вправе утвердить дополнительные критерии освобождения от уплаты платежа.

В итоговый текст принятого закона вошло уточнение о том, что в случае ввоза в Россию давальческого сырья (материалов) из другого государства-члена ЕАЭС для переработки, при условии, что результаты переработки будут вывезены обратно на территорию этого государства, платеж оформлять не нужно.

Если внесенная сумма платежа превышает сумму, указанную в документе, заявитель может подать заявление на возврат превышения в порядке, аналогичном возврату положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС). Возврат обеспечительного платежа третьим лицам не допускается.

Контроль на границе

На границе контролирующий орган СПОТ (в итоговом тексте уточняется, что это - ФТС) осуществляет выборочную проверку на наличие у перевозчика документа о предстоящей поставке с нужным статусом и соответствие сведений в нем документам перевозчика. Срок проверки - не более двух часов. Если документ отсутствует, не имеет нужного статуса или сведения не совпадают (кроме случая ввоза в меньшем количестве), то будет выдано предписание о выезде транспортного средства с товарами за пределы России в срок не более трех часов. Выезд контролируется видеофиксацией. Если выявлены признаки иных нарушений (не по закону о СПОТ), предписание о выезде не выдается, в данном случае действуют общие нормы права ЕАЭС и законодательства РФ.

Затраты и ожидаемые поступления

Согласно финансово-экономическому обоснованию, затраты на внедрение системы составят 16,57 млрд рублей в 2026-2028 годах, по линии ФТС - 6,85 млрд рублей, ФНС - 9,71 млрд рублей. Ожидаемые дополнительные поступления косвенных налогов: от 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд рублей в 2027 году и до 150 млрд рублей в год начиная с 2028 года.

В итоговом тексте принятого закона была убрана норма о том, что для внедрения системы будет установлен переходный период с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, действие его положений распространяется на товары, ввозимые на территорию Россию начиная с 1 июня 2026 года.

Новости по теме

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на башкирский Стерлитамак

Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

 Песков заявил, что не в курсе планов по запрету использования VPN

Профильный комитет ГД отклонил проект о маркировке контента, сгенерированного ИИ

Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

 Матвиенко призвала бороться в судах с задержаниями российских нефтетанкеров

Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах помогал бы в расследованиях

 Генпрокурор признал, что внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах помогал бы в расследованиях

Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

 Доля несоответствующего требованиям безопасности бензина на АЗС составляет менее 4%

Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

 Генпрокурор счел недостаточными меры, принятые в связи с атаками БПЛА на энергообъекты РФ

Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани

Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

 Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

Энергодар обесточен в результате атаки ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1676 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов