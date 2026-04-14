Поправки о запуске системы подтверждения ожидания товаров приняты в I чтении

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запуске в России системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Правительство ожидает поступления дополнительных косвенных налогов в 2026 году в размере 50 млрд рублей, в 2027 году - 100 млрд рублей и до 150 млрд рублей ежегодно начиная с 2028 года.

Законопроект № 1175065-8 "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров" и корреспондирующие поправки к Налоговому кодексу № 1174898-8 правительство внесло в парламент в марте.

По действующему законодательству, косвенные налоги при импорте из ЕАЭС платятся не на границе (как при ввозе из третьих стран, где их администрирует таможня), а постфактум: импортер сам подает декларацию по косвенным налогам в ФНС до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет, и сам же платит НДС и акцизы.

Предполагается новая схема уплаты косвенных налогов, с внедрением обеспечительного платежа.

Кто подпадает под систему

Согласно проекту закона, СПОТ будет распространяться на все товары, ввозимые из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. По решению правительства система может быть распространена на воздушный, железнодорожный и морской (речной) транспорт. Из-под действия системы исключены наличные денежные средства и денежные инструменты; нефть и нефтепродукты; электроэнергия; другие товары, транспортируемые по трубопроводам; товары физлиц для личных нужд; товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной территорией России; товары, составляющие государственную тайну; товары для дипломатических представительств; иные товары по перечню правительства.

Документ о предстоящей поставке

Заявитель (импортер, комиссионер, агент и т. д.) обязан не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке. Он должен содержать данные о заявителе (ИНН), поставщике, перевозчике, иных лицах сделки, 10-значный код товарной номенклатуры - ТН ВЭД ЕАЭС, стоимость товаров по договору, сумму обеспечительного платежа, государственный номер транспортного средства (для автоперевозок), а если применимо, то сведения о праве не вносить платеж.

Механизм обеспечительного платежа

Одновременно с формированием документа заявитель обязан внести обеспечительный безналичный платеж в рублях на казначейский счет по соответствующему коду бюджетной классификации в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе. Исключение - акцизы по маркируемым подакцизным товарам. Срок внесения платежа - не позднее двух дней до ввоза.

Оператором системы СПОТ является ФНС, которая проводит автоматизированную проверку документов, правильность оформления и достаточность обеспечительного платежа и при положительном решении присваивает визуализированную ссылку (QR-код). Заявитель обязан направить ссылку поставщику или перевозчику до пересечения границы.

Кто освобожден от платежа

Обеспечительный платеж не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 года) , транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через Россию, ввозит предметы лизинга. Кроме того, правительство вправе утвердить дополнительные критерии освобождения от уплаты платежа.

Если внесенная сумма платежа превышает сумму, указанную в документе, заявитель может подать заявление на возврат превышения в порядке, аналогичном возврату положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС). Возврат обеспечительного платежа третьим лицам не допускается.

Контроль на границе

На границе контролирующий орган СПОТ (он прямо не указан в проекте закона) осуществляет выборочную проверку на наличие у перевозчика документа о предстоящей поставке с нужным статусом и соответствие сведений в нем документам перевозчика. Срок проверки - не более двух часов. Если документ отсутствует, не имеет нужного статуса или сведения не совпадают (кроме случая ввоза в меньшем количестве), то будет выдано предписание о выезде транспортного средства с товарами за пределы России в срок не более трех часов. Выезд контролируется видеофиксацией. Если выявлены признаки иных нарушений (не по закону о СПОТ), предписание о выезде не выдается, в данном случае действуют общие нормы права ЕАЭС и законодательства России.

Затраты и ожидаемые поступления

Согласно финансово-экономическому обоснованию, затраты на внедрение системы составят 16,57 млрд рублей в 2026-2028 годах, по линии ФТС - 6,85 млрд рублей, ФНС - 9,71 млрд рублей. Ожидаемые дополнительные поступления косвенных налогов: от 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд рублей в 2027 году и до 150 млрд рублей в год начиная с 2028 года.

Предполагается, что с 1 апреля по 30 июня 2026 года система будет работать в тестовом режиме: обеспечительный платеж не вносится, проверка его достаточности не проводится, визуализированная ссылка формируется только при успешной регистрации документа, при несоответствии сведений ставится только отметка о несоответствии.

Основной блок поправок вступит в силу с 1 июля 2026 года. Нормы об обеспечительном платеже, об отказе в допуске на территорию Россию, о предписании о выезде вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Поправки в Налоговый кодекс встраивают обеспечительный платеж СПОТ в механизм уплаты косвенных налогов при импорте из ЕАЭС. До 1 октября 2026 года должен быть опубликован приказ ФНС об изменении формы декларации по косвенным налогам.

"Данные меры, принимаемые в рамках СПОТ, направлены на повышение собираемости косвенных налогов в отношении товаров, поставляемых в Россию из других государств ЕАЭС, а также на обеспечение равных конкурентных условий на российском рынке между импортируемыми иностранными товарами и товарами российского производства, в отношении которых НДС уплачивается в полном объеме", - объяснил депутатам замминистра финансов Алексей Сазанов. Он также уточнил, что СПОТ заработает в промышленной эксплуатации уже с 1 июня 2026 года (т.е. раньше заложенного в законопроекте).

Как сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, комитет предложит рассмотреть законопроект во втором чтении 15 апреля.

