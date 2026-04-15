Патрушев назвал развитие Транскаспийского маршрута стратегической задачей РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Развитие Транскаспийского маршрута международного транспортного коридора Север - Юг является стратегической задачей для России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Стратегической задачей является развитие Транскаспийского маршрута МТК Север - Юг, по которому осуществляются перевозки внешнеторговых и транзитных грузов через морские порты Каспийского моря (Астрахань, Оля и Махачкала) и речные порты европейской части России в страны Каспийского бассейна", - сказал Патрушев на совещании по развитию морской и портовой инфраструктуры.

В этих российских портах сейчас проводится модернизация инфраструктуры, реконструкция причальных сооружений, идет создание логистической инфраструктуры, продолжил помощник президента. "Порт Махачкала демонстрирует стабильный рост объема перевалки грузов, нарастив грузооборот до 3,5 млн тонн по итогам прошлого года. На обновление морской гавани в ближайшие годы планируется направить не менее 5 млрд рублей", - напомнил глава коллегии.

В порту Астрахань ведется работа по созданию универсального терминального комплекса для перевалки зерновых и масленичных культур, а также наливных грузов, модернизируется российско-иранский терминал. В порту Оля реализуется проект, предусматривающий обустройство терминала для перевалки 20-ти в 40-футовых контейнеров, генеральных грузов крытого и открытого хранения, сказал Патрушев.

Он подчеркнул: "Развитие коридора Север - Юг во взаимосвязке с формируемым в настоящее время Трансарктическим транспортным коридором позволит существенно изменить карту евразийских логистических потоков, создаст реальную конкуренцию традиционным сухопутным и морским маршрутам, открывает новые возможности для российских регионов".

В условиях меняющейся геополитической обстановки и переориентации внешнеторговых потоков данный коридор является альтернативой морским путям, контролируемым западными странами, способен обеспечить связь России с дружественными странами, повысить устойчивость глобальной торговли, отметил глава Морколлегии.

"Повышению транзитного потенциала коридора Север - Юг будут также способствовать расширение торгово-экономических связей со странами Юго- Восточной Азии, рынок которых растет стремительными темпами, а также с государствами Восточной Африки, которые нуждаются в наших товарах и сырье, прежде всего зерне и удобрениях", - указал Патрушев.

Проводимые Москвой контакты показывают высокую заинтересованность в подключении к данной инициативе целого ряда других стран, резюмировал помощник президента РФ.