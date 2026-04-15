Прокат электросамокатов приостановят в Раменском округе с 20 апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Прокат электросамокатов в Раменском муниципальном округе будет приостановлен с 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в среду.

Чтобы вернуться к работе компании обязаны согласовать с администрацией четкие места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил.

Отмечается, что решение о приостановлении кикшеринга на территории Раменского округа приняла Комиссия по безопасности дорожного движения. Причиной стали систематические нарушения правил парковки, отсутствие контроля со стороны операторов сервиса.

Как сообщалось, ранее аренду самокатов ограничили в городских округах Люберцы и Котельники. Там кикшеринг могут вернуть после согласования операторами всех условий для обеспечения безопасности.