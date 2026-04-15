Россия надеется продолжать совместные проекты с руководством Венесуэлы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия надеется продолжить реализацию совместных с Венесуэлой проектов, заявил India Today пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем наши отношения с руководством Венесуэлы, - сказал он. - У нас много совместных проектов на повестке дня. И мы надеемся, что мы увидим продолжение этих проектов".

По словам Пескова, Россия рассчитывает на "хорошую конкуренцию" между компаниями из разных стран в Венесуэле. Он напомнил, что "российские компании давно присутствуют на венесуэльском рынке".