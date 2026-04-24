В Москве заявили о сохранении плотного взаимодействия с Каракасом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия поддерживает диалог и плотное взаимодействие с Венесуэлой после похищения в начале года военными США президента этой страны Николаса Мадуро, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Поддерживается и диалог, и плотное взаимодействие, безусловно", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, между Россией и Венесуэлой "есть и глубинные экономические проекты, есть традиционное наше сотрудничество в различных сферах и областях, работают и крупный бизнес, и средний бизнес". "Есть и политическое взаимодействие, безусловно", - добавила официальный представитель МИД.

"Безусловно, есть и корректировки с учетом развития там ситуации в связи с незаконным похищением Штатами президента Мадуро", - констатировала Захарова.

МИД Мария Захарова США Венесуэла Николас Мадуро
Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

