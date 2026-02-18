Лавров заявил о попытках США вытеснить Россию с мировых энергорынков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США пытаются вытеснить Россию с мировых энергетических рынков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если (ранее) американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину, и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество, то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава МИД РФ охарактеризовал российско-американские отношения при администрации президента США Дональда Трампа как "прагматичные", при этом отметил, что "через пару недель после саммита на Аляске, совершенно неожиданно, впервые после байденовского президентства уже администрацией Трампа были объявлены санкции США против (российских компаний - ИФ) "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти".

"После этого было объявление, что американцы требуют от Индии прекратить покупать российскую нефть. Потом была Венесуэла. Вот недавно ОФАК (OFAC - структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций -ИФ) издал какое-то распоряжение, которое разрешает возобновить работу нефтяной отрасли Венесуэлы, но запрещает участие в этих процессах России, Китая, Ирана, Северной Кореи", - напомнил Лавров.

Министр также отметил, что российская сторона "договорилась с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы".

"В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Трампа", - заявил Лавров.