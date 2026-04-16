Поиск

Россия в 2026 г. может побить рекорд по производству масличных культур

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2026 году может увеличить сбор масличных культур до 35,5 млн тонн с 34,9 млн тонн в прошлом году и тем самым побить очередной рекорд в этой сфере.

"Фактически мы ожидаем очередного рекордного урожая масличных культур и рекорда по перерабатывающим мощностям", - заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на отраслевой конференции в четверг в Москве.

Напомнив, что 2025 году объем производства масличных практически сравнялся с общими перерабатывающими мощностями, он заявил, что "в 2026 году выйдем вперед, порядка 10% добавится перерабатывающих мощностей". Это гарантирует аграриям, что вся произведенная ими продукция будет востребована - "даже с учетом рекордного урожая".

Согласно его презентации, перерабатывающие мощности отрасли в 2025 году составили 34,8 млн тонн, прогноз на 2026 год - 38 млн тонн.

Мальцев также сообщил, что в этом году РФ сохранит сильные позиции на мировом масложировом рынке. Так, экспорт масложировой продукции прогнозируется в размере 12,8 млн тонн (на $10,9 млрд) против 11,1 млн тонн (на $9,4 млн) в 2025 году.

Масложировой союз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

