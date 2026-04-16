Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал обратить внимание на германские элементы в геральдике Калининградской области.

"Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска - это в общем полная реинкарнация германских гербов", - сказал он, выступая на Балтийском культурном форуме в Калининградской области.

По его словам, немецкие наименования используются на сайтах местных органов власти, государственных учреждений, присутствуют "кенигсбергские мотивы" и в повседневной жизни.

"Я не говорю, что надо искоренять германскую культуру, потому что там, где это выгодно с точки зрения туризма, точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк "Старый Кенигсберг"? Почему "кенигсбергский марципан", а не наш марципан? В общем, таких примеров можно приводить десятками", - отметил Мединский.

Он призвал к объективному отношению к истории. "Действительно, на протяжении многих лет немецкий город Кенигсберг входил в состав Пруссии, потом Германии. Но вот дело в том, что русский город Калининград в состав Германии никогда не входил, построенный почти с нуля. И никогда входить не будет", - подчеркнул он.

Мединский выразил мнение, что такие исторические флешбэки должны оставаться уделом специалистов и в общественное сознание не внедряться.

"Я думаю, что пришло время всем нам обратить внимание на эти вопросы. Слово ведь материально. Как корабль назовешь, так он и поплывет", - сказал он.

"Поэтому, помимо исправления этих казусов, геральдики и топонимики, нужно к восьмидесятилетию (в 2026 году исполняется 80 лет Калининградской области - ИФ), может быть, подумать вместе, посоветоваться и обратить больше внимания на воссоздание или реновацию музейных экспозиций, посвященных взятию немецкого Кенигсберга нашими войсками", - отметил Мединский.

Балтийский культурный форум проходит в Калининградской области 16-18 апреля.