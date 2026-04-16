Лавров и главы МИД стран Центральной Азии проведут в пятницу встречу в Москве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля проведет встречу с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пятницу в Москве "запланировано проведение девятой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", сказала она на брифинге в четверг.

Захарова добавила, что в ходе встречи "предполагается обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии в общерегиональном формате". "Также внимание будет уделено тематике безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней", - отметила она.

"Участники мероприятия обсудят ход реализации договоренностей по итогам Второго саммита "Центральная Азия - Россия", - уточнила Захарова.

Кроме того, "20 апреля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Третьем Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - Сила России", добавила представитель МИД. "В ходе панельной дискуссии, которая будет обозначена как "муниципальная дипломатия в условиях глобальных изменений миропорядка", глава российского внешнеполитического ведомства расскажет о подходах нашей страны к решению актуальных международных проблем, а также о роли регионального и межмуниципального взаимодействия", - сообщила она.

23 апреля под председательством Лаврова пройдет совместное заседание наблюдательного и попечительского советов МГИМО МИД России, добавила Захарова. "В ходе встречи будет представлен доклад о деятельности университета в 2025 году и задачах на текущий год, рассмотрен ход реализации долгосрочных стратегических проектов развития вуза, в том числе в рамках его участия в программе технического лидерства "Приоритет 2030", - заключила представитель МИД.