Лавров изложил главам МИД стран СНГ подходы Москвы к кризисам вокруг Украины и Ирана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министрами иностранных дел стран СНГ российские подходы к ряду международных и региональных проблем, в том числе к кризисам на Ближнем Востоке и вокруг Украины, сообщили на Смоленской площади.

"Лавров подробно изложил российские подходы по ряду значимых международных и региональных проблем, включая сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке и кризис вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Министры обсудили "широкий круг тем интеграционного взаимодействия в формате Содружества и актуальных международных вопросов", наметили "планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации".

На заседании были "приняты заявления министров о ситуации в зоне Персидского залива и по случаю 65-летия первого полёта человека в космос", согласованы решения об "объявлении в СНГ 2028 года Годом социального развития и качества жизни и о Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества СНГ, который отмечает своё 20-летие в этом году", сообщили на Смоленской площади.

"Подведены итоги выполнения в 2025 году Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ", - отметили в МИД.

Ряд одобренных документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.

Следующее заседание СМИД СНГ состоится 7 октября в Туркменистане накануне саммита Содружества.

МИД СНГ Сергей Лавров
Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

