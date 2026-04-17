Лавров изложил главам МИД стран СНГ подходы Москвы к кризисам вокруг Украины и Ирана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министрами иностранных дел стран СНГ российские подходы к ряду международных и региональных проблем, в том числе к кризисам на Ближнем Востоке и вокруг Украины, сообщили на Смоленской площади.

"Лавров подробно изложил российские подходы по ряду значимых международных и региональных проблем, включая сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке и кризис вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Министры обсудили "широкий круг тем интеграционного взаимодействия в формате Содружества и актуальных международных вопросов", наметили "планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации".

На заседании были "приняты заявления министров о ситуации в зоне Персидского залива и по случаю 65-летия первого полёта человека в космос", согласованы решения об "объявлении в СНГ 2028 года Годом социального развития и качества жизни и о Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества СНГ, который отмечает своё 20-летие в этом году", сообщили на Смоленской площади.

"Подведены итоги выполнения в 2025 году Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ", - отметили в МИД.

Ряд одобренных документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.

Следующее заседание СМИД СНГ состоится 7 октября в Туркменистане накануне саммита Содружества.