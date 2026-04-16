Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ
Сергей Шойгу
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Участились случаи пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Прибалтики для ударов по России, заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Он заявил, что либо западные средства ПВО "действуют крайне неэффективно", либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, "то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России".

"В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", - сказал Шойгу.

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

 Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

