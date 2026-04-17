Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Ленинградской области принял решение о необходимости укрепления и усиления защиты неба в регионе от атак беспилотных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории области.

"Принято также решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области", - сообщил Дрозденко.

"Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам - участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах советской и российской армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите ленинградского неба", - добавил губернатор.

Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.

Как сообщалось в среду со ссылкой на Дрозденко, с начала года над территорией Ленинградской области в этом году ликвидировано более 240 беспилотников. Атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга. Также были зафиксированы возгорания в промышленной зоне в Киришском районе Ленобласти. В ночь на пятницу в небе региона было нейтрализовано семь дронов.

13 апреля помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Прибалтики и Финляндия являются соучастниками атак украинских беспилотников на российские порты в Усть-Луге и Приморске.

"Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более тысячи четырехсот километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит", - сообщил тогда Патрушев.

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сказал, что участились случаи пролета украинских беспилотников через Финляндию и страны Прибалтики для ударов по России, здесь может применяться статья устава ООН о праве на самооборону.