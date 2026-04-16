Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении 137 млн рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения бывшему депутату парламента Дагестана, обвиняемому в мошенничестве с закупкой тестов для выявления коронавируса, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Постановлением Кировского районного суда Махачкалы обвиняемый заключен под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 13 июня 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

"По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность первого заместителя председателя комитета по здравоохранению, в период с ноября 2021 года по март 2022 года, действуя в сговоре с экс-советником главы республики и иными неустановленными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции", - отмечает пресс-служба.

Установлено, что сотрудники Минздрава региона, действуя в интересах фигуранта, договорились о поставке наборов реагентов по завышенной стоимости, несмотря на наличие более выгодного предложения от другого поставщика. Таким образом было похищено порядка 137 млн рублей.

Экс-депутату инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о Кирилле Глазове, брате министра здравоохранения Дагестана.