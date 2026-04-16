В МИД заявили о наличии механизма между РФ и США для прояснения ситуаций с кибератаками

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - У России и США есть механизм прояснения ситуаций с кибератаками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы напомнить американской стороне о наличии специализированного механизма оперативной связи для прояснения источников и обстоятельств компьютерных атак. Речь, прежде всего, о функционирующем с 2024 года глобальном межправительственном реестре контактных пунктов ООН, в котором на ряду с 120 странами участвуют и Соединенные Штаты Америки", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД, запросов по указанной линии от США в последнее время не поступало.

При этом, отметила Захарова, сообщения в публичном пространстве о кибератаках, связанных с Россией и, в частности, о деятельности группы, известной в СМИ как Fancy Bear, зачастую появляются на фоне подготовки к выборам в США.

"Цель понятная - усилиями деструктивно настроенных к нашей стране кругов помешать нынешней администрации (президента США - ИФ) наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросу международной информационной безопасности", - пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

Как указала Захарова, те, кто распространяет такую информацию, "стремятся к нагнетанию искусственной истерии вокруг так называемой российской угрозы в цифровом пространстве".

МИД РФ Мария Захарова США
