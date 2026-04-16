МИД заявил об открытости РФ для диалога с целью поддержания энергетической безопасности

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия остается открытой к диалогу в интересах поддержания глобальной энергетической безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия остается ответственным участником мирового энергетического рынка, который выполняет свои контрактные обязательства. Наша страна открыта для диалога в интересах поддержания глобальной энергетической безопасности и недопущения энергетического кризиса", - сказала она на брифинге, отвечая, в частности, на вопрос о том, как блокада Ормузского пролива повлияет на интересы России в регионе, на поставки российских энергоносителей.