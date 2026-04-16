В РФ назвали условием возобновления диалога с Японией отказ Токио от недружественного курса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление полноценного диалога Москвы и Токио возможно при отказе Японии от недружественного курса в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неоднократно транслировали японской стороне нашу твердую позицию о том, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога правительство Японии должно реальными делами доказать, что оно отказалось от нынешнего недружественного курса", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова напомнила, что "именно Токио инициировал меры по сворачиванию сотрудничества с Россией по всем направлениям".

Комментируя публикацию новой редакции ежегодной Голубой книги по внешней политике Японии, представитель МИД РФ добавила, что Москва "наблюдает усиление враждебной риторики" со стороны Японии.

Мария Захарова МИД РФ Япония
Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1713 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9018 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов