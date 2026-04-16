В РФ назвали условием возобновления диалога с Японией отказ Токио от недружественного курса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление полноценного диалога Москвы и Токио возможно при отказе Японии от недружественного курса в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неоднократно транслировали японской стороне нашу твердую позицию о том, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога правительство Японии должно реальными делами доказать, что оно отказалось от нынешнего недружественного курса", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова напомнила, что "именно Токио инициировал меры по сворачиванию сотрудничества с Россией по всем направлениям".

Комментируя публикацию новой редакции ежегодной Голубой книги по внешней политике Японии, представитель МИД РФ добавила, что Москва "наблюдает усиление враждебной риторики" со стороны Японии.