Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Никольское - Нечаевка. После обследования она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Ещё один пострадавший получил минно-взрывную травму и баротравму в селе Березовка Борисовского округа в результате атаки беспилотника на служебный автомобиль. Ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно.

В Ракитянскую ЦРБ доставлены две женщины после атаки дрона на легковой автомобиль в селе Бобрава. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и баротравмы. Для обследования они будут доставлены в больницу Белгорода.

В городе Шебекино в результате атак беспилотников пробиты кровли многоквартирного дома и социального объекта, поврежден коммерческий объект и два легковых автомобиля.

Село Архангельское Шебекинского округа подверглось обстрелу, в результате которого в шести частных домовладениях зафиксированы различные повреждения.

В селе Шидловка Волоконовского округа от детонации дрона повреждено остекление социального объекта.