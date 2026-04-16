Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Никольское - Нечаевка. После обследования она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Ещё один пострадавший получил минно-взрывную травму и баротравму в селе Березовка Борисовского округа в результате атаки беспилотника на служебный автомобиль. Ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно.

В Ракитянскую ЦРБ доставлены две женщины после атаки дрона на легковой автомобиль в селе Бобрава. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и баротравмы. Для обследования они будут доставлены в больницу Белгорода.

В городе Шебекино в результате атак беспилотников пробиты кровли многоквартирного дома и социального объекта, поврежден коммерческий объект и два легковых автомобиля.

Село Архангельское Шебекинского округа подверглось обстрелу, в результате которого в шести частных домовладениях зафиксированы различные повреждения.

В селе Шидловка Волоконовского округа от детонации дрона повреждено остекление социального объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

 Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

 Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

 Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

 Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

 Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1715 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9019 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов