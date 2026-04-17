Запущенные с Плесецка военные спутники выведены на орбиту

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Запущенные в пятницу с космодрома Плесецк военные спутники выведены на целевую орбиту, сообщили в Минобороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении ведомства.

Там заявили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками состоялся в 02:17 по московскому времени с космодрома Плесецк.

"После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", - проинформировали военные.