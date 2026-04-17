Житель Екатеринбурга получил 25 лет колонии за подготовку теракта

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал виновным в подготовке теракта в отношении сотрудников районного отдела судебных приставов Екатеринбурга местного жителя Дениса Таманцева, сообщает пресс-служба суда.

Таманцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Судом установлено, что обвиняемый собирался свершить теракт в отношении сотрудников Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга.

Отмечается, что для совершения теракта Таманцев попросил участника террористического сообщества обеспечить его оружием и боеприпасами. Неизвестный участник этого сообщества сообщил обвиняемому о тайнике в Астрахани. 5 декабря 2023 года Таманцев прибыл в Астрахань и забрал из тайника оружие и взрывчатку, после чего был задержан.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 280 (призывы к экстремизму), ч. 2 ст. 205.2 (призывы к терроризму), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ.

Екатеринбург
