Житель Запорожской области приговорен к 26 годам колонии по делу о терроризме

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя Запорожской области Сергея Чумаченко в попытке совершения терактов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд назначил Чумаченко 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Чумаченко осужден по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ/устройств), ст. 205.3 УК (прохождение обучения террористической деятельности), ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 223.1 УК - (незаконное изготовление взрывного устройства).

По данным суда, в январе 2023 года осужденный получил задание убить главу Кирилловского сельского поселения военно-гражданской администрации Мелитополя, после чего установил маршрут и график ее передвижения и установил самодельное взрывное устройство у одного из киосков, однако оно не сдетонировало.

В марте он получил компоненты для взрывного устройства для подрыва исполняющего обязанности главы Кирилловского сельского поселения ВГА. В августе 2023 года он попытался подорвать автомобиль напротив площадки, прилегающей к входу в здание военно-гражданской администрации Кирилловского сельского поселения, однако оно тоже не сдетонировало.

10 августа 2023 года Чумаченко задержали.

Ростов-на-Дону Мелитополь Сергей Чумаченко Южный окружной военный суд Запорожская область
