Военные сообщили о поражении в течение недели более 1600 дронов ВСУ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю сбили 1665 украинских беспилотников и пять морских дронов, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 60 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1665 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

"Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.