Минобороны сообщило о массированном и пяти групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели в ходе групповых и массированного ударов поразили украинские предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет, военные аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры.

"С 11 по 17 апреля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем говорится, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.