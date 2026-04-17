Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Заседание Октябрьского районного суда по делу об обращении в доход государства имущества ростовского экс-губернатора

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодаре Октябрьский районный суд назначил на 29 апреля основные слушания по делу об обращении в доход государства имущества бывшего ростовского губернатора Владимира Чуба и других лиц по иску Генпрокуратуры, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Суд признает, что дело достаточно подготовлено к судебному заседанию и назначает заседание на 29 апреля", - сказал судья.

На предварительном заседании некоторые ответчики просили отложить рассмотрение дела, чтобы они успели ознакомиться с материалами следствия и подготовить мотивированную позицию. Судья ходатайства отклонил.

Предварительное заседание по иску прошло 17 апреля. Ответчиками по делу, кроме Чуба, выступают еще семь человек. Это основатель и бывший владелец крупного агрохолдинга "Юг Руси" Сергей Кислов и его преемник по бизнесу Василий Кислов, экс-мэр города Шахты Денис Станиславов, бывший первый заместитель губернатора - вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов, депутат Заксобрания Краснодарского края и основатель инвестхолдинга Alias Group Борис Юнанов (в числе активов группы - девелоперская компания ООО "Неометрия", по данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Юнанов), а также Андрей Барутенко и Артур Григорян.

Кроме того, в числе ответчиков указаны четыре компании: ООО "Неоразвитие", ООО "Специализированный застройщик Малюгина", ООО "Финтрек", ООО "Конкур".

Третьими лицами по делу выступают правительство Ростовской области, Росимущество, УФНС по Ростовской области.

Чуб был губернатором Ростовской области с 1991 по 2010 год. С 2011 по 2016 год он был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Агрохолдинг "Юг Руси" объединяет маслозаводы, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В ноябре 2023 года "Юг Руси" перешел под контроль ООО "Ресурс" (бенефициар - Камиль Музафаров), которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса имени Ткачева", бывшего руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева.

Alias Group является инвестиционным холдингом, основанным предпринимателем Юнановым. Согласно информации на ее сайте, основной актив группы - девелоперская компания "Неометрия", работающая в Краснодарском крае и Ростовской области.