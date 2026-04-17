Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Заседание Октябрьского районного суда по делу об обращении в доход государства имущества ростовского экс-губернатора
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодаре Октябрьский районный суд назначил на 29 апреля основные слушания по делу об обращении в доход государства имущества бывшего ростовского губернатора Владимира Чуба и других лиц по иску Генпрокуратуры, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Суд признает, что дело достаточно подготовлено к судебному заседанию и назначает заседание на 29 апреля", - сказал судья.

На предварительном заседании некоторые ответчики просили отложить рассмотрение дела, чтобы они успели ознакомиться с материалами следствия и подготовить мотивированную позицию. Судья ходатайства отклонил.

Предварительное заседание по иску прошло 17 апреля. Ответчиками по делу, кроме Чуба, выступают еще семь человек. Это основатель и бывший владелец крупного агрохолдинга "Юг Руси" Сергей Кислов и его преемник по бизнесу Василий Кислов, экс-мэр города Шахты Денис Станиславов, бывший первый заместитель губернатора - вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов, депутат Заксобрания Краснодарского края и основатель инвестхолдинга Alias Group Борис Юнанов (в числе активов группы - девелоперская компания ООО "Неометрия", по данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Юнанов), а также Андрей Барутенко и Артур Григорян.

Кроме того, в числе ответчиков указаны четыре компании: ООО "Неоразвитие", ООО "Специализированный застройщик Малюгина", ООО "Финтрек", ООО "Конкур".

Третьими лицами по делу выступают правительство Ростовской области, Росимущество, УФНС по Ростовской области.

Чуб был губернатором Ростовской области с 1991 по 2010 год. С 2011 по 2016 год он был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Агрохолдинг "Юг Руси" объединяет маслозаводы, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В ноябре 2023 года "Юг Руси" перешел под контроль ООО "Ресурс" (бенефициар - Камиль Музафаров), которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса имени Ткачева", бывшего руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева.

Alias Group является инвестиционным холдингом, основанным предпринимателем Юнановым. Согласно информации на ее сайте, основной актив группы - девелоперская компания "Неометрия", работающая в Краснодарском крае и Ростовской области.

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

 "Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

 Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

 Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1725 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 132 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов