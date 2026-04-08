Прокуроры хотят изъять в доход РФ имущество ростовского экс-губернатора Чуба

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ намерена обратить в доход РФ имущество бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба, а также ряда экс-чиновников и бизнесменов, следует из картотеки Октябрьского районного суда Краснодара.

"Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 N230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - сказано в материалах картотеки.

Ответчиками по делу, кроме Чуба, выступают еще семь человек. Среди них основатель и бывший владелец крупного агрохолдинга "Юг Руси" Сергей Кислов и его преемник по бизнесу Василий Кислов, экс-мэр города Шахты Денис Станиславов, бывший первый заместитель губернатора - вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов, депутат Заксобрания Краснодарского края и основатель инвестхолдинга Alias Group Борис Юнанов (основной актив группы - девелоперская компания ООО "Неометрия", по данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Юнанов), а также Андрей Барутенко и Артур Григорян.

Также в числе ответчиков указаны четыре копании: ООО "Неоразвитие", ООО "Специализированный застройщик Малюгина", ООО "Финтрек", ООО "Конкур".

Третьими лицами по делу выступают правительство Ростовской области, Росимущество, УФНС России по Ростовской области.

Чуб был губернатором Ростовской области с 1991 по 2010 год. С 2011 по 2016 год он был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Агрохолдинг "Юг Руси" объединяет маслозаводы, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В ноябре 2023 года "Юг Руси" перешел под контроль ООО "Ресурс" (бенефициар - Камиль Музафаров), которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса им. Ткачева", бывшего руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева.

Alias Group является инвестиционным холдингом, основанным предпринимателем Юнановым. Согласно информации на ее сайте, основной актив группы - федеральная девелоперская компания "Неометрия", работающая в Краснодарском крае и Ростовской области.