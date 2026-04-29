Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

Заседание Октябрьского районного суда по делу об обращении в доход государства имущества Владимира Чуба Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства активов ростовского экс-губернатора Владимира Чуба, а также ряда других лиц, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Суд решил - исковые требования заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить", - сказал судья.

В доход РФ обращены 100% долей в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик "Малюгина" и ООО "Конкур", а также еще 25 коммерческих организаций.

Решение обращено к немедленному исполнению.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, поводом для подачи иска стали нарушения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении имуществом государственного предприятия "Ростовский республиканский ипподром". Ипподром представлял собой единый имущественный комплекс, который включал стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тыс. кв. метров, коммунальную инфраструктуру, сельскохозяйственную технику, а также 27 га земель в центре города.

"В 2000 году активом решил завладеть основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны "Юг Руси" (Сергей - ИФ) Кислов, для чего задействовал коррупционные связи с бывшим губернатором Ростовской области Чубом и его заместителем (Иваном - ИФ) Станиславовым, которые обанкротили, а затем продали Кислову предприятие за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости 2 млрд рублей. Еще несколько объектов комплекса были проданы другому подконтрольному лицу Станиславова за 300 тыс. рублей при том, что фактическая стоимость составляла 20 млн рублей", - сказано в пресс-релизе объединенной пресс-службы краевых судов.

В сообщении также говорится, что к 2008 году Чуб и Станиславов завершили отчуждение имущественного комплекса ипподрома обществу "Агросоюз Юг Руси", обеспечив незаконную передачу земельных участков общей площадью 27 га по льготной цене 48 млн рублей при рыночной - 1,8 млрд рублей.

За оказанное содействие в 2007-2010 годах Кислов предоставил жене и дочери Чуба доли в своих компаниях, от участия в которых они незаконно получили доход на общую сумму 23 млн рублей.

При этом выведенную противоправным путем федеральную собственность Кислов по целевому назначению не использовал, средства в ее развитие не вкладывал. За счет имущества ипподрома он получил займы в кредитных учреждениях на общую сумму более 3 млрд рублей, которые направил на капитализацию другой своей бизнес-структуры "Синко" в Ростовской области и Краснодарском крае, состоящей из 19 компаний, специализирующихся на производстве хлеба, операциях с недвижимостью и ценными бумагами.

Для сокрытия владения федеральным имуществом Кислов создал ООО "Специализированный застройщик "Малюгина", которому передал 46 строений и 3 земельных участка ипподрома. Оставшееся имущество Кислов оформил на подконтрольное ООО "Конкур".

После 2022 года Кислов ради сохранения своих сбережений продал общества "Специализированный застройщик "Малюгина" и "Конкур" строительному холдингу Alias Group, бенефициаром которого является депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Борис Юнанов. Полученные 2,7 млрд рублей Кислов вывел на свои счета в Турции и Казахстане. Оставшиеся 900 млн рублей под видом вложений направил на развитие холдинга "Синко", которым скрытно продолжает владеть через своего отца.

"Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что вышеописанные действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния, не отвечают правилам сложившегося делового оборота и оцениваются законодателем как незаконные. Выявленные нарушения со стороны ответчиков по неправомерному обогащению отнесены к актам коррупции, угрожающим стабильности и безопасности общества", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что при таких обстоятельствах доли в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащих и подконтрольных Кислову, Юнанову и связанным с ними лицам, являются незаконным доходом и подлежат обращению в доход государства.

Как сообщалось, 17 апреля суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества Чуба, а также ряда экс-чиновников и бизнесменов. Ответчиками по делу, кроме Чуба, выступают еще семь человек. Среди них основатель и бывший владелец "Юга Руси" Сергей Кислов и его преемник по бизнесу Василий Кислов, экс-мэр города Шахты Денис Станиславов, бывший первый заместитель губернатора - вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов, депутат Заксобрания Краснодарского края и основатель инвестхолдинга Alias Group Юнанов (в числе активов группы - девелоперская компания ООО "Неометрия", по данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Юнанов), а также Андрей Барутенко и Артур Григорян.

Кроме того, в числе ответчиков указаны четыре копании: ООО "Неоразвитие", ООО "Специализированный застройщик "Малюгина", ООО "Финтрек", ООО "Конкур".

Третьими лицами по делу выступают правительство Ростовской области, Росимущество, УФНС России по Ростовской области.

Чуб был губернатором Ростовской области с 1991 по 2010 год. С 2011 по 2016 год он был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Агрохолдинг "Юг Руси" объединяет маслозаводы, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. В ноябре 2023 года "Юг Руси" перешел под контроль ООО "Ресурс" (бенефициар - Камиль Музафаров), которое связывают со структурами владельца "Агрокомплекса им. Ткачева", бывшего руководителя Минсельхоза России Александра Ткачева.

Alias Group является инвестиционным холдингом, основанным Юнановым. Согласно информации на его сайте, основной актив группы - девелоперская компания "Неометрия", работающая в Краснодарском крае и Ростовской области.