Правительство предложило усилить геологический контроль на горнодобывающих предприятиях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1209604-8, который наделит Ростехнадзор полномочиями утверждать правила геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ).

В пояснительной записке к нему напоминается, что действующий закон "О недрах" обязывает горнодобывающие компании вести постоянные геологические и маркшейдерские наблюдения, компании обязаны вести всю сопутствующую документацию и хранить ее.

Также существует государственный мониторинг недр, но его содержание определяется проектной документацией, которая составляется еще на этапе поиска и разведки месторождения. Отчет по такому мониторингу компания сдает раз в год. То есть государственный мониторинг является инструментом для общей оценки состояния недр, а не для обеспечения безопасности непосредственно в ходе добычи, подчеркивается в пояснительной записке.

"Геологические данные, полученные на стадии геологоразведочных работ или при инженерных изысканиях, носят выборочный и усредненный характер, а их содержание не является достаточным для прогнозирования опасных ситуаций, своевременного определения и нанесения на планы горных работ опасных зон" - пишут авторы законопроекта.

Для решения проблемы поправки наделяют Ростехнадзор правом устанавливать обязательные правила геологических наблюдений непосредственно в ходе добычи.

"Проведение геологических наблюдений в процессе проведения работ, связанных с пользованием недрами, позволяет своевременно выявлять и предотвращать возможные аварийные ситуации, такие как обрушение горных пород, оползни, горные удары, внезапные выбросы, взрывы, что снижает риски для жизни и здоровья людей, способствует своевременному выбору наиболее подходящих и эффективных технических решений. Таким образом, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать значительному повышению уровня безопасности при проведении работ, связанных с недропользованием", - говорится в материалах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

