В новый санкционный пакет ЕС могут попасть "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новые санкции ЕС могут затронуть российские нефтяные компании "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.

"ЕС может ввести санкции в отношении российских компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", также ожидаются санкции против российских судов "теневого флота" и запрет на оказание услуг судам", - пишет Politico со ссылкой на данные о переговорах по санкциям, с которыми ознакомился журналист издания.

Также одним из ключевых предложений является фиксация потолка цен на российскую нефть на текущем уровне. Срок действия принятого сейчас потолка цен истекает этим летом и, в соответствии с регулирующим его механизмом, потолок цен будет автоматически повышен, если не предпринять какие-либо действия.

При этом санкции также могут быть введены в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее такую меру блокировала Венгрия, однако теперь в стране сменилось правительство, и новые власти могут изменить позицию по данному вопросу.

Отмечается, что в Евросоюзе стремятся согласовать 21-й пакет антироссийских санкций уже к концу следующей недели.