РЖД и "Роснефть" заключили долгосрочные договоры на поставку топлива

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" по результатам конкурентных процедур закупки выступит поставщиком дизельного топлива, мазута и автомобильного бензина для предприятий холдинга РЖД, сообщила железнодорожная компания.

Общий объем поставки с апреля 2026 года по декабрь 2028 года составит 4,4 млн тонн.

"Нефтепродукты будут отгружаться с 13 нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" с максимально эффективной логистикой, исходя из территориального расположения НПЗ", - указывается в пресс-релизе.

РЖД - крупнейший потребитель нефтепродуктов в России. Ежегодно компании требуется до 2,5 млн тонн дизеля для тепловозов и путевой техники.