Три человека ранены при атаке дрона на машину в Курской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль на границе Глушковского и Рыльского районов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в субботу.

"У 67-летнего мужчины осколочные ранения головы, живота, левых плеча, предплечья, бедра, голени, правых плеча, предплечья, кисти. У 62-летнего мужчины осколочное ранение головы, груди, живота, рук и ног. У 67-летней женщины осколочное слепое сквозное ранение правой кисти, предплечья, плеча, непроникающее ранение правого плечевого сустава", - написал он в своем канале в Мах.

Хинштейн отметил, что всем раненым оказывается медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.