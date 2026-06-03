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На ЗАЭС ночью отключалось внешнее электроснабжение

Гросси призвал стороны к сдержанности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС ночью кратковременно осталась без внешнего электроснабжения, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики. Отключение было кратковременным", - сказала Яшина.

По ее словам, после потери внешнего электроснабжения, были включены резервные дизельные генераторы, которые обеспечили питание систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции. Вскоре внешнее энергоснабжение было восстановлено, ЗАЭС перевели с резервной на штатную схему питания.

"Угроз безопасному функционированию станции нет. Все системы безопасности работают в штатном режиме, персонал контролирует технологические параметры. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах нормы", - подчеркнула представитель станции.

Предыдущий раз станция оставалась без электроснабжения в ночь на 29 мая, отключение также было кратковременным.

Стороны конфликта в районе ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС, должны воздерживаться от потенциально опасных боевых действий, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Инцидент еще раз подчеркнул постоянную опасность, связанную с ядерной безопасностью, во время военных действий", - приводит МАГАТЭ слова Гросси в соцсети Х.

Согласно организации, гендиректор "подчеркнул необходимость проявлять сдержанность в военных действиях, чтобы избежать риска ядерной аварии".

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Рафаэль Гросси ЗАЭС Запорожская АЭС
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