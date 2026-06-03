Пожар на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали возгорание топливного хранилища в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, возникшее после атаки БПЛА в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.

"Возгорание топливного хранилища частного предприятия в п. Матвеев Курган полностью ликвидировано", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей. По данным главы района Дины Алборовой, горела нефтебаза на площади 3,6 тыс. кв. метров.

В тушении участвовали более 100 человек, а также пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, пострадавших не было. В поселке Матвеев Курган был введен режим чрезвычайной ситуации.



