Число погибших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до восьми

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - До восьми увеличилось число погибших в результате атаки БПЛА на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики, десять человек пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один из тяжело раненных пассажиров от полученных травм скончался. Всего на настоящий момент восемь погибших и десять пострадавших", - заявил "Интерфаксу" Пушилин.

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в Енакиево погибли семеро пассажиров, еще 11 пострадали.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте.