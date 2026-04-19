Более 50 дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 54 украинских беспилотников за минувшие сутки над регионом.

Кроме того, ВСУ 48 раз применили артиллерию по отселённым районам. 16 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в Рыльском районе в поселке Крупец и селе Михайловка повреждены два частных дома.

В селе Жадино Кореневского района посечены осколками два грузовых автомобиля КАМАЗ, экскаватор и ангар. В селе Малое Солдатское Беловского района осколками повреждены два автомобиля. В селе Ржава Глушковского района полностью сгорели два домовладения.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в результате атаки дрона на автомобиль на трассе между Рыльским и Глушковским районом пострадали три человека.