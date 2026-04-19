Два человека ранены в результате атаки ВСУ в Брянской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших вследствие украинской атаки по гражданскому автомобилю в селе Зёрново Суземского района.

"ВСУ атаковали село Зёрново Суземского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя", - написал Богомаз в мессенджере Мах в воскресенье.

Мужчины доставлены в больницу, им оказывают всю необходимую помощь, добавил глава региона.