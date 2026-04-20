Группировка войск "Восток" сообщила о срыве украинской контратаки в Запорожской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие выявили подготовку ВСУ к проведению контратаки в Запорожской области, ударами дронов она была сорвана, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Координаты нахождения целей были переданы расчетам ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки "Восток". Операторы FPV-дронов точными ударами поразили автомобили типа "пикап", сорвав подвоз штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военнослужащие также нанесли удары по ВСУ, которые пытались пройти малыми штурмовыми группами по лесополосам, чтобы совершить атаку на передовые позиции РФ.

"В результате слаженной работы расчетов БпЛА автотранспорт, склад с боеприпасами и штурмовые группы противника уничтожены. Попытка ВСУ контратаковать наши передовые подразделения сорвана", - заявили военные.