Группировка войск "Восток" сообщила о срыве украинской контратаки в Запорожской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие выявили подготовку ВСУ к проведению контратаки в Запорожской области, ударами дронов она была сорвана, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Координаты нахождения целей были переданы расчетам ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки "Восток". Операторы FPV-дронов точными ударами поразили автомобили типа "пикап", сорвав подвоз штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военнослужащие также нанесли удары по ВСУ, которые пытались пройти малыми штурмовыми группами по лесополосам, чтобы совершить атаку на передовые позиции РФ.

"В результате слаженной работы расчетов БпЛА автотранспорт, склад с боеприпасами и штурмовые группы противника уничтожены. Попытка ВСУ контратаковать наши передовые подразделения сорвана", - заявили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны России
Тегеран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

 Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

Предварительный ущерб АПК Дагестана от наводнения оценивается в 600 млн руб.

 Предварительный ущерб АПК Дагестана от наводнения оценивается в 600 млн руб.

Стратегические бомбардировщики ВВС США в Англии начали тренировочные полеты

Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля

В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу

Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье увеличилось до 2 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1773 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов