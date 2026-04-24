Российские военные уничтожили подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" применила тяжелую огнеметную систему для массированного удара по подземному укрепленному комплексу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в пятницу.

"Разведывательный расчёт БПЛА группировки войск "Восток" в ходе воздушной разведки обнаружил масштабный подземный укрепленный комплекс ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным военных, координаты обнаруженных целей были переданы расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток".

"Заняв огневую позицию, экипаж тяжелой огнеметной системы нанес массированный удар по указанному объекту", - заявили в Минобороны РФ.

"В результате залпа и объемных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника уничтожены", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что группировка "Восток" сорвала переброску военных ВСУ в Запорожской области.

"Получив данные о движущейся технике, операторы FPV-дронов оперативно нанесли серию ударов, уничтожив транспортные средства противника на марше", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что огневому поражению подверглись штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся продвинуться к российским позициям пешком по лесополосам.

"В результате слаженной боевой работы разведывательных и ударных расчетов подвоз вражеских резервов был полностью сорван на данном участке проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.