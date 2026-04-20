Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе (Краснодарский край) после ночной атаки беспилотников, сообщила прокуратура региона в мессенджере Мах.

"В Краснодарском крае органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА в Туапсе. (...) В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Контроль за ситуацией осуществляет Туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин, он выехал на место происшествия, уточняется в сообщении.

Как сообщал ранее глава региона Вениамин Кондратьев в мессенджере Мах, город Туапсе минувшей ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА погиб один человек.

Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") ранее сообщила, что движение поездов на железнодорожной станции Туапсе осуществляется в штатном режиме.