Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе (Краснодарский край) после ночной атаки беспилотников, сообщила прокуратура региона в мессенджере Мах.
"В Краснодарском крае органы прокуратуры контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА в Туапсе. (...) В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Контроль за ситуацией осуществляет Туапсинский межрайонный прокурор Евгений Елин, он выехал на место происшествия, уточняется в сообщении.
Как сообщал ранее глава региона Вениамин Кондратьев в мессенджере Мах, город Туапсе минувшей ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА погиб один человек.
Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") ранее сообщила, что движение поездов на железнодорожной станции Туапсе осуществляется в штатном режиме.