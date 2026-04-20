Поиск

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов после атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 16 апреля, когда была повреждена инфраструктура морского терминала, сообщил оперативный штаб региона.

"В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА. В море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала", - говорится в сообщении.

Площадь загрязнения акватории оценена в 10 тысяч квадратных метров. Чтобы его локализовать, выставили боновые заграждения. Нефтепродукты собирают шесть судов порта Туапсе - быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе: нефтепродукты попали туда из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля. Разлив в реке удалось локализовать. Установлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.

После атаки беспилотников на терминале в морском порту Туапсе в ночь на 16 апреля загорелось технологическое оборудование. Пожар потушили 19 апреля после полудня.

В ночь на понедельник 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА. В морском порту произошло возгорание. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА погиб один человек. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.

Движение поездов на железнодорожной станции Туапсе Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") осуществляется в штатном режиме.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Туапсе РЖД Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

